890x80
Реклама
Спасатели нашли в Петрозаводске замерзшую женщину в сугробе 1
Сегодня 12:55
Автомобиль развернуло поперек дороги после нелепого ДТП на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.01.2022 21:40

Власти Карелии назвали причиной отставки Дмитрия Петрова неэффективную работу чиновника

Новости. Политика
16:46, 11 Января 2022
фото: Дмитрий Петров / ВК

Новости партнеров

Карельские власти считают, что глава администрации Кемского района Дмитрий Петров неэффективно исполнял свои функции в период подготовки к зиме, поэтому покинул пост.

Власти республики признали неэффективной работу Дмитрия Петрова в должности главы администрации Кемского района в период подготовки сетей к зиме. К таким выводам чиновники пришли после проведения проверки, итогом которой стала отставка Петрова. Об этом сообщается в паблике карельской власти.

«Проверка, которую поручил провести глава Карелии, подтвердила факты неэффективного исполнения главой района своих полномочий. В результате Дмитрий Петров написал заявление о сложении полномочий», — говорится в сообщении.

Пост в соцсети снабжен фрагментом видеозаписи беседы главы Карелии Артура Парфенчикова и заместителя по внутренней политике Игоря Корсакова, который комментирует итоги кемской проверки. По оценке Корсакова, Петров не справился с подготовкой вверенной ему территории к зиме. 

«Мы пришли к единому мнению, что главой администрации Кемского муниципального района Петровым Дмитрием Александровичем неэффективно использовались полномочия по подготовке сетей к зимнему периоду. Я вчера лично работал также в Кеми. Мы с главой администрации объехали те участки, где были ремонтные работы, подвели итоги. И по итогам проверки, нашего диалога главой администрации принято решение. Дмитрий Александрович написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию», — заявил Игорь Корсаков.

Напомним, в конце ноября на центральном водопроводе в Кеми были зафиксированы многочисленные прорывы. В городе был введен режим функционирования «Повышенная готовность».  В декабре жители Кеми и Рабочеостровска неоднократно обращались с жалобами на перебои с водоснабжением в домах, заявили власти.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост, который занимал с февраля 2020 года. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2022-01-11 18:44:41
Жаль, самого оригинального и самобытного главу выгнали.
бюджет
2022-01-11 18:07:59
Сразу примеры эффективных глав!
Teатральный критик
2022-01-11 17:36:42
Зачищают неугодных перед выборами
Васья
2022-01-11 17:26:00
А сами то его начальники лучше чем то ??? Почему из них то никто в отставку не ушёл ?
Экcперд
2022-01-11 17:17:04
Корсаков придет - порядок наведет :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 17:06
Политкухня
Что ждет Карелию в «выборный» год? 2
В республике пройдут губернаторская кампания и последние прямые выборы глав поселений.
Уроки дружбы 6
Сегодня 10:44
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
08.01.2022 08:30
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Вся аналитика

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»