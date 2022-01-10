Власти Карелии назвали причиной отставки Дмитрия Петрова неэффективную работу чиновника

Карельские власти считают, что глава администрации Кемского района Дмитрий Петров неэффективно исполнял свои функции в период подготовки к зиме, поэтому покинул пост.

Власти республики признали неэффективной работу Дмитрия Петрова в должности главы администрации Кемского района в период подготовки сетей к зиме. К таким выводам чиновники пришли после проведения проверки, итогом которой стала отставка Петрова. Об этом сообщается в паблике карельской власти.

«Проверка, которую поручил провести глава Карелии, подтвердила факты неэффективного исполнения главой района своих полномочий. В результате Дмитрий Петров написал заявление о сложении полномочий», — говорится в сообщении.

Пост в соцсети снабжен фрагментом видеозаписи беседы главы Карелии Артура Парфенчикова и заместителя по внутренней политике Игоря Корсакова, который комментирует итоги кемской проверки. По оценке Корсакова, Петров не справился с подготовкой вверенной ему территории к зиме.

«Мы пришли к единому мнению, что главой администрации Кемского муниципального района Петровым Дмитрием Александровичем неэффективно использовались полномочия по подготовке сетей к зимнему периоду. Я вчера лично работал также в Кеми. Мы с главой администрации объехали те участки, где были ремонтные работы, подвели итоги. И по итогам проверки, нашего диалога главой администрации принято решение. Дмитрий Александрович написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию», — заявил Игорь Корсаков.

Напомним, в конце ноября на центральном водопроводе в Кеми были зафиксированы многочисленные прорывы. В городе был введен режим функционирования «Повышенная готовность». В декабре жители Кеми и Рабочеостровска неоднократно обращались с жалобами на перебои с водоснабжением в домах, заявили власти.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост, который занимал с февраля 2020 года.