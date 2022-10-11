Экс-чиновник в Карелии, признанный невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, требует 12 млн рублей за свои страдания

Бывший руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

Как стало известно «Столице на Онего» - и это подтвердили в петрозаводском городском суде, бывший руководитель карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный невиновным по уголовному делу о страшной гибели 18 июня 2016 года 14 детей на Сямозере, обратился в суд с исковым заявлением. Он просит выплатить ему за моральный вред 12 миллионов рублей, мотивируя это, прежде всего, тем, что тогда его незаконно лишили свободы: по решению суда экс-чиновник более полугода находился под домашним арестом. Ответчик по делу – Министерство финансов России в лице Управления федерального казначейства по Карелии. Третьим лицом является предъявлявшая Коваленко обвинение прокуратура республики.

Рассматривать этот гражданский иск будет судья Юлия Саврук. Предварительное судебное заседание запланировано на 16 ноября. Интересы Коваленко представляет известный петрозаводский адвокат Михаил Ямчитский, защищавший его по делу о трагедии на Сямозере.

Как сам чиновник комментирует свой иск, читайте здесь.