Экс-чиновнику Госавтодорнадзора по Карелии увеличили срок до 14 лет

В Карелии по апелляционному представлению прокурора бывший замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгений Шелковников получил более строгое наказание.

Напомним, Петрозаводский городской суд признал виновными в коррупции бывшего замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгения Шелковникова и экс-начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства Дениса Краснопевцева.

Как установил суд, Шелковников и Краснопевцев в 2016 году получали взятки деньгами и алкогольной продукцией от грузоперевозчиков. Незаконное вознаграждение они брали от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, допустивших нарушения правил перевозки тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов, за решение вопросов об освобождении от административной ответственности и взыскания наложенных штрафов, а также за беспрепятственный выпуск задержанных транспортных средств со специализированной стоянки.

Кроме того, Шелковников оказывал незаконное содействие организации, осуществлявшей перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, в получении сверхприбыли за счет взимания с перевозчиков поборов за навязанные и фактически не оказанные услуги.

Краснопевцев обманул предпринимателя и похитил его деньги, пообещав оказывать влияние на чиновников, чтобы того не привлекли к ответственности за допущенные нарушения на территории Ленобласти.

По данным карельской прокуратуры, с учетом вынесенного ранее приговора суд приговорил Шелковникова к 13 годам лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 15 лет.

Краснопевцеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей.

Прокуратура Петрозаводска оспорила приговор по тем основаниям, что при назначении наказания Шелковникову суд не учел наказание по предыдущему приговору (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Карелия согласилась с доводами апелляционного представления и по совокупности приговоров увеличила Шелковникову срок лишения свободы до 14 лет, сообщает прокуратура.

Приговор вступил в законную силу.