Экс-депутат парламента Карелии купил Ferrari на "последние деньги"

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников купил спортивный автомобиль премиум-класса – Ferrari.

В своем Instagram Сергей Пирожников опубликовал пост, в котором сообщил, что купил себе Ferrari.

"Вот я и осуществил свою мечту. На последние деньги, в кредит, пусть и старенькую, но все равно Ferrari", - написал экс-парламентарий в комментарии к посту.

Сергей Пирожников родился в Ленинграде в 1983 году. В 2002 году переехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. В 2006 году из рук тогдашнего мэра Виктора Маслякова получил звание "Меценат года", как руководитель благотворительного фонда.

В декабре 2011 года был избран депутатом Законодательного собрания Карелии пятого созыва от ЛДПР.

В 2016 году повторно баллотировался в карельский парламент уже как самовыдвиженец, но проиграл. После этого вернулся в Санкт-Петербург.