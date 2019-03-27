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Новости. Общество
09:45, 27 Марта 2019
фото: instagram.com/racot_s_s

Экс-депутат парламента Карелии купил Ferrari на "последние деньги"

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Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников купил спортивный автомобиль премиум-класса – Ferrari.

В своем Instagram Сергей Пирожников опубликовал пост, в котором сообщил, что купил себе Ferrari.

"Вот я и осуществил свою мечту. На последние деньги, в кредит, пусть и старенькую, но все равно Ferrari", - написал экс-парламентарий в комментарии к посту.

Сергей Пирожников родился в Ленинграде в 1983 году. В 2002 году переехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. В 2006 году из рук тогдашнего мэра Виктора Маслякова получил звание "Меценат года", как руководитель благотворительного фонда.  

В декабре 2011 года был избран депутатом Законодательного собрания Карелии пятого созыва от ЛДПР.

В 2016 году повторно баллотировался в карельский парламент уже как самовыдвиженец, но проиграл. После этого вернулся в Санкт-Петербург.

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Комментарии

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User
2019-03-27 10:36:21
Теперь на ней таксёрить будет, чтобы кредит оплачивать? :)
zanoza
2019-03-27 10:12:00
Может нужно материальную помощь оказать "бедному" бывшему депутату :)
Гость
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