Экс-глава Карелии Андрей Нелидов работает в Норильске

Бывший глава Карелии Андрей Нелидов рассказал, чем он сегодня занимается в «городе романтиков» — Норильске.

В 2021 году бывший губернатор республики Андрей Нелидов условно-досрочно вышел на свободу из так называемой тюремной больницы в Медвежьегорске. После освобождения 63-летний бывший директор музея-заповедника «Кижи» вернулся в родной Санкт-Петербург, где проживала его гражданская супруга Арина их 9-летний сын Андрей. Но недавно «Столица на Онего» узнала, что судьба связала довольно неординарного человека, доктора экономических наук не с городом на Неве, а… с Норильском.

«Сегодня я живу и работаю не в Санкт-Петербурге, а в Норильске, — рассказал нам в интервью Андрей Нелидов. — Здесь начинаю жизнь заново, зарабатываю на жизнь. Тружусь на инженерной должности в крупном концерне. Получаю хорошую зарплату, и сейчас у меня все нормально. Стараюсь привыкать к сильным красноярским морозам. Сегодня, например, в Норильске минус 47 градусов».

Название концерна Андрей Нелидов не сообщил. Но, по нашим данным, бывший руководитель республики работает на хорошей должности в горно-металлургической компании «Норильский никель» — крупнейшем в мире производителе никеля и палладия.

Подробнее читайте в материале «Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске».