Экс-глава Минэка Карелии удивился, почему власти до сих пор не открыли новую дорогу к Рускеала

Бывший министр экономического развития Карелии Евгений Жирнель не смог попасть по новой дороге к горному парку "Рускеала", которую власти с помпой открыли еще в 2017 году.

"Приезжаю в Карелию теперь как турист. Были в горном парке Рускеала. Не был там пару лет. Поразил размах. Такого количества туристов в этом месте я ещё не видел никогда. При этом теперь это не просто красивое место, там теперь есть все для туристов: кафе, магазины с сувенирами, развлечения... Но если вы любите другую Карелию, спокойную и красивую, то лучше приехать сюда в сентябре. Правда, не понял ситуацию с новой дорогой. В прошлом году резали ленточки, а дорога упирается в какую-то промплощадку, и на территорию парка вы по ней не проедете, упретесь в строительные блоки. Зачем такая дорога? Как результат простояли на въезде минут сорок на старой пыльной дороге", - написал Жирнель на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, дорога к парку "Рускеала" была торжественно открыта 23 ноября 2017 года.

И это уже не первая информация, что дорога не работает. Об этом писали очевидцы, и даже отвечал на выпады глава республики Артур Парфенчиков.

Евгений Жирнель после того, как покинул пост главы министерства экономического развития и промышленности Карелии, стал работать заместителем директора многофункционального центра Ленинградской области.