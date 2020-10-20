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Экс-глава Прионежского района Алексей Лучин предстал перед судом

Новости. Общество
15:54, 21 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Республика"
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Алексей Лучин обвиняется в хищении более 40 миллионов рублей при строительстве двух домов для переселенцев из аварийного жилья в Заозерье.

Во вторник, 20 октября, судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева начала рассматривать резонансное уголовное дело бывшего главы Прионежского района Алексея Лучина.

Следствие МВД Карелии обвиняет 57-летнего экс-чиновника в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК) и в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.2 УК).

По версии следствия, вменяемые Алексею Лучину преступления совершены им в 2012-2015 годах и связаны с расселением аварийного жилья в Прионежье. В статьях сетевого издания "Вести Карелии": "Дурилка картонная" и "Дурилка картонная-2", в других публикациях подробно рассказано об этой неприглядной истории. Напомним, что до октября 2012 года Алексей Лучин возглавлял компанию "Базис-строй", которая построила два двухэтажных дома (24- и 8-квартирных) для переселенцев из аварийного жилья на улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Той же осенью Алексей Лучин стал главой района, после чего названную строительную фирму возглавила его супруга Ирина Якубова.

Спустя время выяснилось – и это подтвердилось в ходе следствия, что оба дома в Заозерье были построены с грубыми нарушениями нормативных требований.

Так, 25 января 2019 года в рамках этого уголовного дела петрозаводский суд арестовал Алексея Лучина, однако, опытный адвокат экс-главы района Александр Яковлев обжаловал это решение и 8 февраля Верховный суд республики его отменил.

После оглашения обвинительного заключения по насчитывающему более 40 томов уголовному делу Алексея Лучина, судья спросила подсудимого: Признает ли он свою вину? "Не признаю", - ответил Алексей Лучин.

Не согласен с предъявленными бывшему главе Прионежского района серьезными обвинениями и защитник Александр Яковлев. Окончательную точку в этой истории должен поставить суд.

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