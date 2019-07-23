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Новости. Политика
08:20, 23 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Экс-госсекретарь России опроверг планы продажи Карелии финнам в девяностые годы

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Бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис отрицает информацию о том, что российские власти планировали продать Финляндии Карелию при президенте Борисе Ельцине.

"Никогда такого быть не могло", — заявил РБК Геннадий Бурбулис, являвшийся в 1990–1992 годах ближайшим соратником президента России Бориса Ельцина.

Ранее экс-замглавы МИДа Андрей Федоров заявил, что власти России обсуждали продажу Карелии финнам за $15 млрд. Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году, на грани распада Советского Союза, утверждал бывший министр.

Как передает РБК, генеральный директор Российского совета по международным делам (основан по распоряжению экс-президента Дмитрия Медведева, в РСМД входят крупные экс-чиновники МИДа РФ) Андрей Кортунов в разговоре с журналистом издания отметил необходимость учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.

"Эта тема могла обсуждаться в МИДе, но только в рабочем режиме. И, конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов.

Он напомнил, что у Бориса Ельцина только один раз на уровне неформальных встреч во время переговоров с японским премьером в конце 1990-х годов была оговорка о возможной продаже Южных Курил. "Но это действительно было, и подтверждено это документально. После этого российская сторона всячески пыталась это дезавуировать", — уточнил Кортунов.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, который живет в США, в разговоре с РБК назвал сообщения об обсуждении продажи Карелии бредом. "Это бред сивой кобылы", — сказал он.

В 2007 году другая финская газета Kainuun Sanomat со ссылкой на анонимные источники сообщала, что президент Финляндии Мауно Койвисто (в 1982–1994 годах) получил от властей России предложение о покупке Карелии. Издание заявляло, что финские власти отказались от сделки, сочтя непосильным для страны подъем экономики на территории Карелии и восстановление разрушенной инфраструктуры. При этом Kainuun Sanomat заявляла, что о наличии у Москвы "определенных соображений" по поводу Карелии финскому руководству в январе 1992 года сообщал именно Бурбулис.

Экс-госсекретарь в 2007 году опровергал эту информацию. Койвисто тогда же заявил, что ни Советский Союз, ни Россия не предлагали начать разговор о границах, и Финляндия, в свою очередь, тоже не выступала с подобной инициативой.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-23 11:15:39
В 90-е всё были готовы продать и Карелию тоже! Только не купили её финны и не потому что сложно было восстанавливать инфраструктуру, а им не хотелось раскошеливаться на содержание той части населения, которая могла влиться в состав Финляндии вместе с территориями.
Валерия Костина
2019-07-23 10:29:30
Все это как то мутно. Кому то выгодно поднимать этот вопрос.
Андрей Дубенский
2019-07-23 10:03:14
Вот, даже финны считают непосильным поднять наш зверинец. А наши - ничего; не поднимают, но как щеки надувают!
кир
2019-07-23 09:16:54
Кому выгодно смуту поднимать? Думайте сами, решайте сами. Раньше расплавленным свинцом рот бы залили. У нас ФСБ работает или чем занимается? "Столица" какую редакционную политику проводит или проводит ли её вообще, имея в своем составе поташовцев.
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