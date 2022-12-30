Экс-министр торговли, внедривший в Карелии самообслуживание, отмечает 75-летие

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем экс-главу Министерства торговли КАССР.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил с 75-летием Виктора Ивановича Помазкова, бывшего руководителя Министерства торговли карельской АССР.

«Грамотный, преданный своему делу руководитель — так о нем отзываются коллеги и соратники. Даже в сложное для страны время — тогда было непросто наполнить прилавки товарами — он развивал складское хозяйство, материально-техническую базу предприятий торговли и общепита, внедрял новые технологии, например, уже привычное нам самообслуживание», — рассказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поздравил юбиляра, пожелав здоровья, сил, семейного тепла и благополучия.