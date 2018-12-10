Экс-начальник Управления автодорог Карелии отправляется под суд за систематическое взяточничество

Бывший начальник Управления автомобильных дорог Карелии отправится под суд за получение взяток почти на 12 млн рублей, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, начальник управления Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшенов, в отношении которого уголовное дело уже направлено в суд, вошли в преступную группу, организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным.

С 2015 по 2017 год они систематические получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате госконтрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

По данным предварительного расследования, общий размер полученной преступной группой взятки составляет 11,9 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.