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Новости. Криминал
12:24, 10 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

Экс-начальник Управления автодорог Карелии отправляется под суд за систематическое взяточничество

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Бывший начальник Управления автомобильных дорог Карелии отправится под суд за получение взяток почти на 12 млн рублей, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, начальник управления Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшенов, в отношении которого уголовное дело уже направлено в суд, вошли в преступную группу, организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным.

С 2015 по 2017 год они систематические получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате госконтрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

По данным предварительного расследования, общий размер полученной преступной группой взятки составляет 11,9 млн рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

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Комментарии

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Изя
2018-12-10 15:52:03
Как то мучают меня сомнения ,для чего чиновники приезжают в Карелию работать ? Уж не воровать ? Как не чинуша так расхититель .
David
2018-12-10 14:27:58
Который уже по счету?
Пенсик -1
2018-12-10 13:30:03
Нынче все прекрасно понимают откуда "настоящие ноги растут"....
кир
2018-12-10 14:18:01
Пенсик -1, я не понимаю. Считаю, что это основной природный инстинкт. И простолюдины никак не лучше начальников. Только возможностей меньше. Слесарь кран поставил и вы дали ему в лапу - простой пример. Вот отсюда и растут ноги. Это вы в массе своей.
кир
2018-12-10 12:43:25
Взятки - это наше родное. Запад не присылал с нам шпионов с шифрами. А казнить нельзя из-за убогих законов не менее убогих депутатов.
Икс
2018-12-10 12:39:21
Как такое " систематическое" могло случиться . Где же шеф их , худиклайнен ? Не на свободе ли ?
Гость
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