Всплыли новые подробности уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект"

Суд продлил на два месяца арест учредителя петербургской компании "Ремстройкомплект" Игоря Чичина. В его окружении оказалось немало фигурантов других коррупционных скандалов, прогремевших в республике.

Следком республики обвиняет Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере ( более 15 миллионов рублей), в составе организованной группы.

Судя по тому, что Игоря Чичина защищают три адвоката. Как удалось узнать изданию "Вести Карелия", двое из этих адвокатов в 2016 году защищали бывшего начальника УКСа при Минстрое Карелии Андрея Лыченкова.

Он, как и Игорь Чичин, приехал на работу в нашу республику из Санкт-Петербурга во время губернаторства Александра Худилайнена. В декабре 2016 года за получение взяток Петрозаводский суд приговорил Андрея Лыченкова к 11 годам строгого режима и 46, 2 миллиона штрафа.

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