Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:58, 28 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Всплыли новые подробности уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект"

Загрузка...

Суд продлил на два месяца арест учредителя петербургской компании "Ремстройкомплект" Игоря Чичина. В его окружении оказалось немало фигурантов других коррупционных скандалов, прогремевших в республике.

Следком республики обвиняет Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере ( более 15 миллионов рублей), в составе организованной группы. 

Судя по тому, что Игоря Чичина защищают три адвоката. Как удалось узнать изданию "Вести Карелия", двое из этих адвокатов в 2016 году защищали бывшего начальника УКСа при Минстрое Карелии Андрея Лыченкова.

Он, как и Игорь Чичин, приехал на работу в нашу республику из Санкт-Петербурга во время губернаторства Александра Худилайнена. В декабре 2016 года за получение взяток Петрозаводский суд приговорил Андрея Лыченкова к 11 годам строгого режима и 46, 2 миллиона штрафа. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелия".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-28 16:42:57
Статистика показывает, что коррумпированные чинуши очень медленно гниют в сизо и очень боятся ехать на зону. В сизо им комфортно, ибо работать не заставляют и год за два идет. Этим и пользуются. Впрочем, не только чинуши, но и другие урки типа ночного фотографа нарочно тянут время судебного разбирательства.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.11.2018, 19:10
Ани Лорак после расставания с мужем выложила интимное фото с Лазаревым
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города
27.11.2018, 11:26
Участником свадебного кортежа, перекрывшего перекресток в Петрозаводске, оказался депутат молодежного парламента
21.11.2018, 19:40
Гарик Мартиросян сменил профессию

Аналитика

Сегодня 13:52
Капитал
Профицит на дефиците 2
Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.
Просто космос какой-то 8
27.11.2018 15:39
Эталонный Водоканал
27.11.2018 15:35
Юбилей без соседей 2
27.11.2018 13:29
Дом с душком 6
26.11.2018 10:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:03
Без политики
Порхать как бабочка и жалить, как пчела
В минувшие выходные в Петрозаводске прошел представительный турнир по боксу на призы АО "Прионежская сетевая компания".
"Я прямо кайф получаю, когда пою" 1
27.11.2018 11:14
Скинемся за безответственность власти 5
23.11.2018 13:09
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - КВАДРОЦИКЛЫ
27.11.2018 13:42
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»