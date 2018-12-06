14:30, 06 Декабря 2018
Бывшего заместителя Управления автодорог Карелии обвинили во взяточничестве на 12 млн рублей
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Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по делу о взятках в отношении экс-замруководителя "Управления автомобильных дорог Республики Карелия" Игоря Новокшонова.
По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемый совместно с двумя соучастниками получал взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за необоснованные выгоды и преференции при заключении госконтрактов по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры.
"Общий размер полученной соучастниками взятки составляет около 12 млн рублей". – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.
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