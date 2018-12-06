Бывшего заместителя Управления автодорог Карелии обвинили во взяточничестве на 12 млн рублей

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по делу о взятках в отношении экс-замруководителя "Управления автомобильных дорог Республики Карелия" Игоря Новокшонова.

По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемый совместно с двумя соучастниками получал взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за необоснованные выгоды и преференции при заключении госконтрактов по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры.

"Общий размер полученной соучастниками взятки составляет около 12 млн рублей". – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.