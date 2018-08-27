Экс-начальник управления соцзащиты мэрии Петрозаводска Малышева возглавила центр "Истоки"

Елена Малышева уволилась с должности начальника Управления социальной защиты мэрии Петрозаводска.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в городской администрации. В настоящее время должность начальника Управления соцзащиты вакантна.

После ухода с администрации Елена Малышева стала директором муниципального центра социального обслуживания населения "Истоки".

Ранее Сергей Соловьев уволился с должности руководителя управления культуры мэрии, а Александр Баканчук покинул пост начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики.

Все кадровые изменения произошли в Комитете социального развития, который возглавляет Римма Ермоленко.