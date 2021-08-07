Экс-президент Российского футбольного союза Фурсенко стал совладельцем туркомпании в Карелии

Бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Фурсенко и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев стали совладельцами ООО «Спорт и отдых» в Карелии.

Сергей Фурсенко, бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и глава футбольного клуба «Зенит», а также президент группы «Дело» и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев на паритетных началах стали совладельцами ООО «Спорт и отдых» (Карелия, Сортавала), свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Эта компания зарегистрирована в сентябре 2020 года, ранее ее единственным учредителем была гендиректор Наталья Васильева.

Основной вид деятельности ООО согласно регистрационным документам — деятельность спортивных объектов, также заявлены гостиничное дело, деятельность спортивных клубов, зрелищно-развлекательная; лесозаготовки, лесохозяйство.

Компания с мая текущего года арендует лесной участок у Сортавальского лесничества.

В группе «Дело» информацию о новом проекте не комментируют.

Фурсенко в 2010–2012 годах возглавлял Российский футбольный союз, Шишкарев в этот период был председателем комитета массового футбола и программ развития футбола РФС.