Экс-сотрудник прокуратуры Карелии отстранен от работы в Калининграде из-за секс-скандала

Бывший сотрудник прокуратуры Карелии, замруководителя службы судебных приставов Калининграда Сергей Симоненко отстранен от выполнения обязанностей.

Как стало известно деловой интернет-газете "Вести Карелии", Симоненко отстранен от выполнения своих должностных обязанностей до принятия решения региональным Следкомом.

Напомним, 8 марта следователи начали проверку по двум заявлениям о сексуальном насилии, которые накануне подали 31-летняя и 40-летняя сотрудницы УФССП Калининграда. Агрессором они назвали Сергея Симоненко.

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