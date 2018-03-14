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Новости. Общество
16:46, 14 Марта 2018

Экс-сотрудник прокуратуры Карелии прокомментировал сексуальный скандал

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Бывший сотрудник прокуратуры Карелии, замначальника УФССП по Калининградской области Сергей Симоненко прокомментировал "Вестям Карелии" обвинения в сексуальных домогательствах со стороны его сотрудниц.

Ранее издание сообщило, что 8 марта Следственный комитет Калининградской области начал проверку по двум заявлениям о сексуальном насилии, которое накануне вечером подали 31-летняя и 40-летняя сотрудницы местного УФССП. Агрессором они назвали 51-летнего замначальника ведомства Сергея Симоненко (на фото).

Новые подробности этого скандала опубликовал интернет-портал "Новый Калининград". По его сведениям, 36 сотрудников УФССП (по данным "Вестей Карелии", все они – женщины) подписали обращение на имя директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова с просьбой отстранить Сергея Симоненко от занимаемой должности.

Авторы обращения планируют также направить его президенту РФ Владимиру Путину, генеральному прокурору Юрию Чайке и судебному приставу области Валериану Жеребятьеву.

"Вечером 7 марта в управлении проходил корпоратив, инициированный, как указывают авторы письма, самим Симоненко, - пишет "Новый Калининград". -  К первой девушке, говорится в обращении, Симоненко стал приставать в женском туалете. Там он принудительно заставил ее заняться оральным сексом. Она также утверждает, что он пытался ее изнасиловать, но сотруднице удалось вырваться. Симоненко пошел распивать спиртные напитки в служебный кабинет. В скором времени приехал наряд полиции. Полицейские обнаружили его уже в другом кабинете. Там Симоненко пытался принудить к занятию сексом еще одну сотрудницу. После случившегося обе девушки подали заявление в правоохранительные органы. Однако, несмотря на произошедшее, 12 марта Симоненко, как ни в чем не бывало, вышел на работу и продолжает исполнять должность заместителя главного судебного пристава управления, оказывая давление на свидетелей. Более того, порочит честь и достоинство пострадавших девушек".

Корреспонденту "Вестей Карелии" удалось побеседовать с Симоненко по телефону.

Вот здесь – все подробности.

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Комментарии

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Andrey+
2018-03-14 17:13:06
Вот Вам и "достижения России": на одной чаше весов - описанный журналистом Татьяной Смирновой в статье " А был ли педофил?" случай о том, как невиновного и работящего мужчину, того, про которых говорят "соль земли русской" по оговору Пряжинский суд, прокуратура и следователи СК отправили на 11 лет в колонию строгого режима. А вот на второй чаше весов - этот разгуливающий по коридорам власти "творец юстиции", который в условиях правосудного государства должен бы быть уже в СИЗО, ибо оказывает давление на потерпевших.
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