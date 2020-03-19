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Экс-владельцу обанкротившегося в Карелии c/х предприятия грозит выдворение в Эстонию

Новости. Общество
11:30, 20 Марта 2020
фото: vk.com/molodezhinfo
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Бывшему совладельцу обанкроченного АО "Пряжинское", гражданину Эстонии Айво Халлисту грозит выдворение из России

Это следует из материалов Арбитражного суда Карелии, связанных с заявлением о банкротстве эстонского бизнесмена. Его банкротства добивается вдова бывшего директора АО "Пряжинское" Валерия Колушкина – Светлана Колоушкина. Она пытается взыскать с Халлиста 4,5 млн. рублей.

В ходе предыдущих судебных заседаний выяснилось, что Халлист уехал из Карелии. Куда он отправился, было неизвестно.

Однако позже представитель Колоушкиной сообщил, что ему известно местонахождение бизнесмена.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Обещалкин
2020-03-20 13:06:38
Который раз уже про Пряжинское? Главное чтобы проголосовали , наверное?
Гость
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