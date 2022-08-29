Экс-заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» ушел из жизни

Бывший заместитель генерального директора аэропорта «Петрозаводск» Сергей Чебунин умер на 52-ом году жизни.

Минтранс Карелии сообщил о безвременном уходе из жизни Сергея Чебунина.

«Сергей Васильевич несколько лет был заместителем генерального директора аэропорта „Петрозаводск“. Он внес большой вклад в развитие авиаперевозок Республики Карелия. Мы выражаем свою признательность за многолетнее сотрудничество и скорбим о потере друга и коллеги. Мы знали его как порядочного, отзывчивого, надежного человека», — говорится в сообщении министерства.