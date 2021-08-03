Экс-заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова нашла новую работу

Любовь Иконникова, ранее занимавшая должность заместителя главы Петрозаводска по социальным вопросам, 20 июля вышла на новую работу.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 июля экс-замглавы города по социальным вопросам Любовь Иконникова заняла должность директора Центра развития образования Петрозаводска.

До Иконниковой Центр возглавляла Наталья Бурдюгова, которая на данный момент занимает должность заместителя директора.

Напомним, что 20 июля Любовь Иконникова покинула мэрию Петрозаводска, и к обязанностям заместителя главы администрации — председателя комитета социального развития приступила Наталья Кармазина, которая ранее трудилась в должности первого заместителя министра образования и спорта республики.

Отметим, что Наталья Кармазина до Бурдюговой была директором Центра развития образования Петрозаводска.