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Экс-заместитель главы Петрозаводска Любовь Иконникова нашла новую работу

Новости. Общество
10:45, 04 Августа 2021
фото: © rk.karelia.ru

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Любовь Иконникова, ранее занимавшая должность заместителя главы Петрозаводска по социальным вопросам, 20 июля вышла на новую работу.

Как стало известно "Столице на Онего", 20 июля экс-замглавы города по социальным вопросам Любовь Иконникова заняла должность директора Центра развития образования Петрозаводска.

До Иконниковой Центр возглавляла Наталья Бурдюгова, которая на данный момент занимает должность заместителя директора.

Напомним, что 20 июля Любовь Иконникова покинула мэрию Петрозаводска, и к обязанностям заместителя главы администрации — председателя комитета социального развития приступила Наталья Кармазина, которая ранее трудилась в должности первого заместителя министра образования и спорта республики.

Отметим, что Наталья Кармазина до Бурдюговой была директором Центра развития образования Петрозаводска.

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Комментарии

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карел
2021-08-04 11:08:51
приставы жгут
бюджет
2021-08-04 11:05:16
Сколько же развелось центров, комитетов, комиссий.........Ничего не производят, а наши налоги предают.
User
2021-08-04 11:03:49
Круговорот...
Саныч
2021-08-04 10:57:55
Круговорот чиновников в природе.
Leopol'd
2021-08-04 10:55:18
Как в анекдоте про прапорщика.
"Всё равно работать не буду!"
театральный критик
2021-08-04 10:47:56
Пододвинула :)
Гость
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