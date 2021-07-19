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Бывший замминистра образования Карелии Наталья Кармазина стала заместителем главы Петрозаводска

Новости. Общество
09:49, 20 Июля 2021
фото: Владимир Любарский в ВК

В администрации столицы Карелии сменился председатель комитета социального развития.

С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей заместителя главы администрации — председателя комитета социального развития приступила Наталья Кармазина. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Как стало известно «Столице на Онего», бывший руководитель комитета Любовь Иконникова покинула мэрию, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Владимир Любарский напомнил, что Наталья Кармазина — кандидат педагогических наук, имеет огромный управленческий опыт в сфере образования. Ранее она трудилась в должности первого заместителя министра образования и спорта республики, руководила Петрозаводским базовым медицинским колледжем, Центром развития образования города Петрозаводска и филиалом Института международного права и экономики (ИМПЭ) им. А. С. Грибоедова.

«В городской администрации Наталья Владимировна будет курировать школы, детские сады, молодежную политику, спорт, культуру, заниматься вопросами семьи и детства. Направление непростое — комитету подведомственны более 100 учреждений. Кроме того, в качестве куратора Наталья Владимировна будет отвечать за Зареку и Голиковку», — уточнил Владимир Любарский.

Ранее Евгений Перов покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
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