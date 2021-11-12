Экс-заместитель председателя Петросовета все забыл в суде во время допроса по делу Боднарчука

Бывший заместитель спикера Петрозаводского горсовета Александр Ханцевич забыл, кто готовил ключевой документ о «люксовых» командировках подсудимого Геннадия Боднарчука.

В Петрозаводском городском суде состоялся допрос в качестве свидетеля бывшего заместителя председателя Петросовета Александра Ханцевича. В интересующий суд период времени Ханцевич руководил аппаратом городского парламента и мог знать, как в стенах горсовета проходил процесс рождения документов.

Участников судебной тяжбы интересовали обстоятельства появления распоряжения Геннадия Боднарчука, согласно которому бывший спикер получил право компенсировать из бюджета расходы за проезд к месту командировок в комфортабельном «мягком вагоне». Факт нескольких поездок за счет налогоплательщиков на мероприятия партии «Единая Россия» лежит в основе обвинения Боднарчука в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении ими.

Организационные парламентские вопросы традиционно входят в компетенцию аппарата, подконтрольного в ту пору Александру Ханцевичу. Однако, как выяснилось в суде, свидетель успел многое забыть.

А какие вопросы не смог ответить Ханцевич, читайте здесь.