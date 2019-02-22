Экс-замглавы администрации Прионежья не освободили от выплаты 56 млн рублей за ущерб природе

Арбитражный суд Карелии завершил реализацию имущества бывшего заместителя мэра Прионежского района Евгении Сухоруковой - в 2015 году она была осуждена по обвинению в превышении полномочий, а в 2017 году признана банкротом.

Суд постановил завершить распродажу имущества Сухоруковой и освободить ее от всех финансовых обязательств кроме главного – возмещения ущерба, который фигурировал в материалах уголовного дела, а затем в гражданском иске администрации Прионежья.

Как следует из приговора суда, в тот период, когда Сухорукова занимала должность заместителя главы районной администрации, местные власти незаконно передали участки сельхозназначения под строительство коттеджного поселка.

Руководствуясь постановлением Сухоруковой, коммерческая компания начала строительство. В результате окружающей среде, согласно приговору, был причинен ущерб на 57,8 млн рублей.

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