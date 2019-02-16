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Новости. Криминал
13:30, 16 Февраля 2019

Экс-замначальника Управтодора Карелии признался, что брал миллионные взятки под воздействием авторитета товарищей

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Игорь Новокшонов рассказал, что толкнуло его на коррупционные преступления.

По версии следствия, начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин (его дело выделено в отдельное производство, процесс ведет судья Александр Мерков) и его заместитель Игорь Новокшонов вошли в организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

В течение 2015-2017 годов соучастники получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций.

На вопрос, почему брал взятки, Новокшонов ответил: 

"Материальная составляющая – это раз. Деньги, которые были мной получены, потрачены на ипотеку, кредиты, собственное проживание…  В какой-то части на спортивные мероприятия… мне приходилось поддерживать. Отчасти в меру своего молодого возраста просто не осознавал того, к чему меня данные товарищи подтолкнули. Так скажем, их авторитет чересчур давил на меня, и где-то надо было принять решение отказаться. Сказать "нет". Считаю, что это – молодой возраст".

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