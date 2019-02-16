Экс-замначальника Управтодора Карелии признался, что брал миллионные взятки под воздействием авторитета товарищей

Игорь Новокшонов рассказал, что толкнуло его на коррупционные преступления.

По версии следствия, начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин (его дело выделено в отдельное производство, процесс ведет судья Александр Мерков) и его заместитель Игорь Новокшонов вошли в организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

В течение 2015-2017 годов соучастники получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций.

На вопрос, почему брал взятки, Новокшонов ответил:

"Материальная составляющая – это раз. Деньги, которые были мной получены, потрачены на ипотеку, кредиты, собственное проживание… В какой-то части на спортивные мероприятия… мне приходилось поддерживать. Отчасти в меру своего молодого возраста просто не осознавал того, к чему меня данные товарищи подтолкнули. Так скажем, их авторитет чересчур давил на меня, и где-то надо было принять решение отказаться. Сказать "нет". Считаю, что это – молодой возраст".

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