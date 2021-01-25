Экшн-камера журналиста "МК в Карелии" сняла его задержание на несанкционированном митинге в поддержку Навального (ВИДЕО)

Журналиста "МК в Карелии" Дениса Погребного в момент съемки несанкционированного митинга задержали полицейские и сломали камеру.

В минувшую субботу, 23 января, в Петрозаводске на площади Кирова прошел несанкционированный митинг в поддержку политика Алексей Навального. По различной информации, в протестной акции приняли участие от 150 до 300 человек, из которых 23 участника были задержаны.

Среди задержанных оказался и журналист "МК в Карелии" Денис Погребной.

"Меня задержали стихийно, - сказал Денис. – Когда сотрудники полиции стали оттеснять митингующих с площади, я занял позицию для съемки у пешеходного перехода, и в результате оказался на пути у стражей порядка. При задержании они выбили телефон и экшн-камеру у меня из рук. Потом телефон подняли и отдали мне, а вот у камеры сломался штатив, сама техника не повреждена. Уже в автозаке я сказал, что являюсь журналистом, и показал удостоверение, но меня все равно отвезли на Курган в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Где-то через полчаса меня отпустили".

Сегодня Денис Погребной опубликовал видео, на котором запечатлено его задержание, часть кадров камера снимала в произвольном режиме, лежа на земле.

Отметим, что Союз журналистов России направил обращение министру внутренних дел с просьбой разобраться в задержании журналистов при исполнении профессиональных обязанностей на несанкционированном митинге в поддержку Навального. В списках Союза журналистов РФ есть и задержанный корреспондент из Петрозаводска.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.