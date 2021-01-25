Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бизнесмена, давшего взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, отправили в колонию на 3 года 14
25.01.2021 16:51
Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
25.01.2021 21:05
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими 2
Сегодня 06:40
ЕГЭ в России могут отменить 1
25.01.2021 19:10
"Людей используют как пушечное мясо в этой войне" 21
25.01.2021 13:48

Экшн-камера журналиста "МК в Карелии" сняла его задержание на несанкционированном митинге в поддержку Навального (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:33, 26 Января 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Журналиста "МК в Карелии" Дениса Погребного в момент съемки несанкционированного митинга задержали полицейские и сломали камеру.

В минувшую субботу, 23 января, в Петрозаводске на площади Кирова прошел несанкционированный митинг в поддержку политика Алексей Навального. По различной информации, в протестной акции приняли участие от 150 до 300 человек, из которых 23 участника были задержаны.

Среди задержанных оказался и журналист "МК в Карелии" Денис Погребной.

"Меня задержали стихийно, - сказал Денис. – Когда сотрудники полиции стали оттеснять митингующих с площади, я занял позицию для съемки у пешеходного перехода, и в результате оказался на пути у стражей порядка. При задержании они выбили телефон и экшн-камеру у меня из рук. Потом телефон подняли и отдали мне, а вот у камеры сломался штатив, сама техника не повреждена. Уже в автозаке я сказал, что являюсь журналистом, и показал удостоверение, но меня все равно отвезли на Курган в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Где-то через полчаса меня отпустили".

Сегодня Денис Погребной опубликовал видео, на котором запечатлено его задержание, часть кадров камера снимала в произвольном режиме, лежа на земле.

Отметим, что Союз журналистов России направил обращение министру внутренних дел с просьбой разобраться в задержании журналистов при исполнении профессиональных обязанностей на несанкционированном митинге в поддержку Навального. В списках Союза журналистов РФ есть и задержанный корреспондент из Петрозаводска.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2021-01-26 12:55:49
Неплохая получилась реклама забытому всеми изданию "Московский комсомолец в Карелии" :)
zanoza
2021-01-26 12:54:32
Полиция действовала в "рамках закона" ,однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп
19.01.2021, 16:35
Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"

Аналитика

25.01.2021 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 4
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 16
25.01.2021 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

25.01.2021 15:40
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
"Клиника состоялась хорошо"
09.01.2021 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»