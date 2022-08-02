Экскурсии с дополненной реальностью на тему жизни Гаскойна планируют организовать в Петрозаводске

В столице Карелии началась реализация проекта «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик!».

В этом и следующем году в столице Карелии при поддержке Фонда президентских грантов будет реализован проект «Петрозаводск знаменит! Гаскойн велик!». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Название проекту дала фраза, произнесенная полководцем Александром Суворовым. Во многом благодаря Чарльзу Гаскойну Петрозаводск в XVIII веке стал значимым центром промышленности на Северо-Западе страны. Организаторы и партнеры проекта отмечают, что ставят своей целью сохранить и популяризировать память об этом выдающемся человеке, чье имя не так известно, как он того заслуживает», — говорится в сообщении.

В течение 2022 и 2023 годов планируется создание серии буклетов, разработка и проведение первой показательной серии уроков по истории, физике, химии и английскому языку, создание экскурсии с дополненной реальностью по Слободской площади.

Ранее памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска.