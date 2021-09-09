Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовали фото монумента, который глава города Владимир Любарский обещал установить в конце августа.

«На пр. Карла Маркса наконец-то появился памятник Чарльзу (Карлу) Гаскойну. Взглянуть на него пока можно через забор», - комментируют фото в паблике.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустраивают за 16,5 млн рублей.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.