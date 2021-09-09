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Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:25, 10 Сентября 2021
фото: «Живой Петрозаводск»/vk.com/ptzlive

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Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

В паблике «Живой Петрозаводск» опубликовали фото монумента, который глава города Владимир Любарский обещал установить в конце августа.

«На пр. Карла Маркса наконец-то появился памятник Чарльзу (Карлу) Гаскойну. Взглянуть на него пока можно через забор», - комментируют фото в паблике.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустраивают за 16,5 млн рублей.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-10 11:02:05
Вечно недовольная либерастня злобно шипит в кустах
Leopol'd
2021-09-10 10:58:52
Подождут, чтобы присыпало снежком и торжественно откроют.
однозначно
2021-09-10 10:48:39
Понабегут бездельники с айфончиками ошибки выискивать и кривизну осанки измерять :)
Эндшпиль
2021-09-10 10:39:44
Нужно больше памятников, на каждом углу в каждой подворотне, на каждом пустыре, газоне, в парках и скверах и у каждого д. по пр.Ленина. Еще на д. 2 на крыше, памятники Бондарчуку, Мирошник, Матвееву, памятник Кайдалову у главного входа в д.19.
Эндшпиль
2021-09-10 10:30:13
На Бондарчука чем то похож.
Os
2021-09-10 10:40:06
Эндшпиль, на Боднарчука?
однозначно
2021-09-10 08:53:16
Зато галя и вася только дербанили. Включая кинотеатр Сампо.
Горожанин
2021-09-10 08:48:09
Были в нашем городе и другие известные люди, которые десятилетиями руководили крупнейшими предприятиями города. Чего именно иностранец Гаскойн из глубины веков?
Zim
2021-09-10 10:23:38
Горожанин, например? Кому из руководителей предприятий, по вашему, надо установить памятник?
Off
2021-09-10 08:13:27
Иностранный агент...
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