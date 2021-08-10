Памятник Гаскойну установят в центре Петрозаводска в августе, пообещал глава города

Глава петрозаводска Владимир Любарский проинспектировал ход работ по благоустройству территории, где появится памятник Чарльзу Гаскойну.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что 10 августа вместе с вице-премьером Ларисой Подсадник, министром культуры Карелии Алексеем Лесоненом, представителями литейного завода «Петрозаводскмаш» и подрядной организации «Свой дом» проинспектировали ход подготовки площадки для установки памятника великому инженеру-металлургу Чарльзу Гаскойну.

«Постамент под него уже готов, идет благоустройство прилегающей территории. Саму фигуру Гаскойна и сопутствующие элементы отливают на заводе. Установить ее должны до конца августа», — написал Любарский.

Глава города отметил, что на выездной встрече обсудили вопросы озеленения прилегающей территории. Уже в сентябре жители и гости Петрозаводска смогут увидеть завершенную композицию.

«Чарльз Гаскойн — крайне важная для истории карельской столицы фигура. Радует, что она нашла своё скульптурное воплощение. Это важно не только для туристов — это важно, в первую очередь, для петрозаводчан. Ведь это наш город, наш Петрозаводск, и Гаскойн тоже наш. Хоть и шотландец», — чуть-чуть пошутил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане недоумевают, зачем в центре города поставили такой страшный забор.