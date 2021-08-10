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Памятник Гаскойну установят в центре Петрозаводска в августе, пообещал глава города

Новости. Общество
11:41, 11 Августа 2021
фото: © Владимир Любарский

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Глава петрозаводска Владимир Любарский проинспектировал ход работ по благоустройству территории, где появится памятник Чарльзу Гаскойну.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что 10 августа вместе с вице-премьером Ларисой Подсадник, министром культуры Карелии Алексеем Лесоненом, представителями литейного завода «Петрозаводскмаш» и подрядной организации «Свой дом» проинспектировали ход подготовки площадки для установки памятника великому инженеру-металлургу Чарльзу Гаскойну.

«Постамент под него уже готов, идет благоустройство прилегающей территории. Саму фигуру Гаскойна и сопутствующие элементы отливают на заводе. Установить ее должны до конца августа», — написал Любарский.

Глава города отметил, что на выездной встрече обсудили вопросы озеленения прилегающей территории. Уже в сентябре жители и гости Петрозаводска смогут увидеть завершенную композицию.

«Чарльз Гаскойн — крайне важная для истории карельской столицы фигура. Радует, что она нашла своё скульптурное воплощение. Это важно не только для туристов — это важно, в первую очередь, для петрозаводчан. Ведь это наш город, наш Петрозаводск, и Гаскойн тоже наш. Хоть и шотландец», — чуть-чуть пошутил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане недоумевают, зачем в центре города поставили такой страшный забор.

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Комментарии

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однозначно
2021-08-11 14:39:06
Главное, чтобы табличка на нужном языке была.
леха
2021-08-11 13:57:56
Главное чтобы скамейки без спинок были, а то агрекалчнутая бабка в кедах любит с ногами на такие взгромождаться для "эффектных" фоточек.
drug
2021-08-11 13:56:12
Что за субьект странный - концы штанин джинс вывернуты наружу.
Аля 70-е.
Расскажите ему - что в городе есть ателье и там ему их укоротят.
Опять фирма "Чужой" дом.
Ну все - труба.
Сколько раз лестничные спуски переделывали.
Изя
2021-08-11 14:12:28
drug, пусть ходит так , он же офицер , был ))) :)
12345
2021-08-11 15:14:29
Изя, кто офицер?
drug
2021-08-11 15:04:15
Изя, офицер слева - в темном костюме. А я про мужскую особь - который крайний справа.
леха
2021-08-11 14:10:23
drug, нынешним мужичонкам лень стрелки на брюках отпаривать. В театр в джинсах тапках ходят. Эти такие же.
кир
2021-08-11 13:25:40
Язычникам лишь бы поклоняться. Всё равно кому.
Никита
2021-08-11 12:56:21
И это человек типа сити-мэр ? Уже и нагулялся в отпуске нарушитель ТК ? Однако ...
Valentina Vonti
2021-08-11 12:50:26
Будем восхищаться мэром- вместо памятника.
леха
2021-08-11 12:16:37
Самовлюбленность зашкаливает
Изя
2021-08-11 14:19:32
леха, просто охренел от безнаказанности под крышей ))) :)
Zim
2021-08-11 12:00:56
«Чарльз Гаскойн — крайне важная для истории карельской столицы фигура».
А дом Чарльза Гаскойна когда отреставрируют, глава случайно не знает? Или это не важно?
12345
2021-08-11 12:39:20
Zim, да и другие здания неподалеку - на круглой площади тоже нужно бы ремонтировать.
Я/МЫ
2021-08-11 11:46:41
Тиктокер батарейки зарядил и опять начал пиариться на ровном месте.
Никита
2021-08-11 12:59:56
Я/МЫ, Заметил чем пустее человек , тем больше от него пиара .
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