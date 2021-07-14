Уродливый забор в центре Петрозаводска вызывает вопросы у горожан

Жители столицы Карелии не понимают, зачем нужно было огораживать весной участок в центре города, где обещанное строительство памятника не ведется.

Вопросы у петрозаводчан вызывает забор, никак не украшающий территорию на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса.

«Зачем нужно было ставить уродливое ограждение, если за ним ничего не происходит. Работы по установке памятника Чарльзу Гаскойну там не ведут. Забор портит вид центра города», — возмущаются читатели «Столицы на Онего», приславшие в редакцию фото забора.





Ранее в администрации столицы Карелии сообщали, что монумент великому металлургу Чарльзу Гаскойну появится уже этим летом. Инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отливают памятник. Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну планировали благоустроить за 16,5 млн рублей.

Чарльз Гаскойн — металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.