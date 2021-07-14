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Уродливый забор в центре Петрозаводска вызывает вопросы у горожан

Новости. От читателей
15:20, 15 Июля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Жители столицы Карелии не понимают, зачем нужно было огораживать весной участок в центре города, где обещанное строительство памятника не ведется.

Вопросы у петрозаводчан вызывает забор, никак не украшающий территорию на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Карла Маркса.

«Зачем нужно было ставить уродливое ограждение, если за ним ничего не происходит. Работы по установке памятника Чарльзу Гаскойну там не ведут. Забор портит вид центра города», — возмущаются читатели «Столицы на Онего», приславшие в редакцию фото забора.

Ранее в администрации столицы Карелии сообщали, что монумент великому металлургу Чарльзу Гаскойну появится уже этим летом. Инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отливают памятник. Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну планировали благоустроить за 16,5 млн рублей.

Чарльз Гаскойн — металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-07-15 16:50:10
Это... Как его... Это не уродливый, а красивый и не забор, а инсталляция в стиле кострукционного прагматизма. Блестящий оцинкованный профлист символизирует блеск выдающихся достижений выдающегося промышленника :) :) :)
Нормально я повёл?
театральный критик
2021-07-15 17:33:17
Беня, нормально повёл. Трудолюбивые парни с тяжбуммаша нормально отольют персонаж в бронзе. Они тоже нормально сварили рыбаков на набережной. Там скульптор омереканец был мексиканского происхождение. Я с ним в ресторане Петровском бухал, он там еще свою трубку потерял. Консвегро вроде его звали :)
врунофф
2021-07-15 15:50:29
Не надо обобщать. Не жители, а полтора либерастных агрекалчнутых бездельника
Off
2021-07-15 16:13:19
врунофф, когда пристройку снесешь , враг ЛДПР ? )))))
кир
2021-07-15 15:25:36
Все работы так ведутся. У орков (терминология давидки) понятия нет о сетевых графиках и обязанности их выполнять.
Гость
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