«Вовремя успели пройти»: забор обрушился у заброшенной школы в поселке Карелии

В поселке Надвоицы обрушилась часть забора у заброшенной школы.
Как сообщает паблик «Надвоицы online», у школы № 14 обрушилась часть забора.
«Вовремя мы успели пройти мимо», — сообщают участники паблика и авторы фото.
В комментарии к посту отмечается, что за день до обрушения забор был огорожен сигнальной лентой, которую позже кто-то снял.
Ранее сообщалось, что соцсети показали грязное лицо поселка Карелии - привокзальную площадь Надвоиц, которую никто не убирает от мусора.
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