Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустроят за 16,5 млн рублей

В Карелии ведется поиск подрядчика, который выполнит благоустройство территории в центре карельской столицы, где должен появиться памятник Чарльзу Гаскойну.

Национальный музей Республики Карелия выступает заказчиком аукциона, в рамках которого предстоит найти подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории под памятник Чарльзу Гаскойну. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Благоустроить требуется участок на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Дзержинского в Петрозаводске, где должен появиться памятник.

Максимальная цена контракта составляет 16,5 млн рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений, сообщается в информационной карте аукциона.

Исполнитель обязан выполнить работы до 30 июня этого года.

В техническом задании говорится, что подрядчику предстоит подготовить земельный участок, покрыть его брусчаткой и плитами, установить парапетные блоки, разбить газон, выполнить электромонтажные работы.

Ранее сообщалось, что инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод "Петрозаводскмаш", где сегодня и отливают памятник. Монумент должны открыть летом.

Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.