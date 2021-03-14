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Территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустроят за 16,5 млн рублей

Новости. Общество
15:15, 15 Марта 2021
фото: litkons.com
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В Карелии ведется поиск подрядчика, который выполнит благоустройство территории в центре карельской столицы, где должен появиться памятник Чарльзу Гаскойну.

Национальный музей Республики Карелия выступает заказчиком аукциона, в рамках которого предстоит найти подрядчика для выполнения работ по благоустройству территории под памятник Чарльзу Гаскойну. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Благоустроить требуется участок на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Дзержинского в Петрозаводске, где должен появиться памятник.

Максимальная цена контракта составляет 16,5 млн рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений, сообщается в информационной карте аукциона.

Исполнитель обязан выполнить работы до 30 июня этого года.

В техническом задании говорится, что подрядчику предстоит подготовить земельный участок, покрыть его брусчаткой и плитами, установить парапетные блоки, разбить газон, выполнить электромонтажные работы.

Ранее сообщалось, что инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод "Петрозаводскмаш", где сегодня и отливают памятник. Монумент должны открыть летом.

Памятник будет выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составит 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

Чарльз Гаскойн – великий металлург, который 20 лет руководил Александровским заводом и вывел производство пушек на мировой уровень.

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Комментарии

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Бриг
2021-03-15 16:23:50
А кому он ..........нужен . огласите весь список и..................в ??
кир
2021-03-15 16:12:10
Зачем насаждаются дополнительные идолы в маленьком северном городке? Мало вам большевиков, немцев Карла и Фридриха, террориста Кузьмина, Вечного огня и кладбища у него? Хотите Чарльза? Снимите тогда Ленина и продайте финнам. Они разобрали памятник во время оккупации, но не успели его увезти.
zanoza
2021-03-15 15:59:10
Всё это замечательно, но в задании ничего не говорится о инженерных коммуникациях ЖКХ . Их обновлять не собираются, просто спрячут гнилые трубы под брусчатку. И так повсеместно! Такие деньги тратятся не по уму!
врунофф
2021-03-15 16:46:26
zanoza, одобряю любые решения администрации, если они способствуют визгу одной местечковой истерички :)
Да
2021-03-15 15:42:21
Памятник масону в Петрозаводске. Зачем? Русский металлург Аникита Ярцев больше сделал для завода и города. Макет памятника давным давно был готов, можно посмотреть в музее ОТЗ.
Гость
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