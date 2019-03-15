Экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко стала суперфиналистом конкурса "Лучший гид России"

Специалист музея "Кижи" Марина Ноженко приняла участие в съемках телепередачи "Лучший гид России". Второй сезон" в московской штаб-квартире Русского географического общества.

Передача на канале "Моя планета" станет суперфиналом конкурса "Лучший гид России" – это своеобразный "видео-баттл" лучших экскурсоводов страны.

Осенью 2018 года Марина Ноженко победила во всероссийском состязании в номинации "Гид-профессионал. Музей". Обязательным условием для победителей конкурса стало участие в съемках телепередачи, которая выйдет на экраны в июне.

Подготовка к съёмкам началась еще в 2018 году. Всем участникам проекта были сообщены темы будущих авторских роликов-экскурсий. За несколько месяцев съемочные группы федерального канала "Моя планета" побывали в Москве, Владимире, Суздале, Ростове-на-Дону, Сочи и на о. Кижи.

"У нас на острове съёмки проходили в январе – в экстремальных климатических условиях настоящей русской зимы. Это была невероятно напряжённая работа, мы были заняты с утра до вечера, да и по ночам новые идеи просто-напросто не давали спать. Что только я ни пережила тогда – для создания интересных видеороликов пришлось в прямом смысле побегать, попрыгать и даже слегка полетать. Фотографию, где я обливаюсь водой на улице, уже видели многие. Но лично моё самое яркое впечатление о съёмках – это опыт вождения винтажного гусеничного трактора 80-х годов. Для того, чтобы обучиться этому делу, мне выделили всего несколько минут. И тут я впервые в жизни пожалела, что у меня нет водительских прав! Сразу скажу – рычаг переключения скоростей я не победила, уж больно тяжело его было дёргать. На мой взгляд, кижские ролики удались – они получились красивыми, познавательными и немного задорными. Всё, как я люблю. Надеюсь, понравятся они и зрителям", – говорит Марина Ноженко.

На финальных съёмках в Москве участники проекта впервые увидели свои ролики в готовом виде. Затем конкурсанты выставляли оценки творениям коллег-конкурентов. Результаты этого голосования станут известны в июне, когда и будет названо имя абсолютного победителя конкурса "Лучший гид России".