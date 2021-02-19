Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следствие установило, какого осужденного избивали в колонии Петрозаводска 3
Сегодня 06:40
После исчезновения подростка Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "убийство" 1
Сегодня 06:55
Житель Карелии показал, на какой скорости несся в Кижи погибший индеец, снявший фильм о нашей республике (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:25
Автомобилисты устроили аварию в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 12:00
Авария произошла на тепловых сетях в Петрозаводске (СРОЧНО) 18
Сегодня 09:12
Парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления 28
Сегодня 09:56

Эксперимент по маркировке пива в России начнется первого апреля

Новости. Общество
21:05, 19 Февраля 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos
Загрузка...

Правительство РФ утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков в России.

Эксперимент будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщет РИА Новости.

"Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в постановлении кабмина.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 8
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 7
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»