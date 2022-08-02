Эксперимент с ульем проведут в психоневрологическом интернате Карелии

На территории психоневрологического интерната «Черемушки» решили заняться пчеловодством.

В интернате «Черемушки» в качестве эксперимента организовано небольшое пчеловодческое хозяйство. Об этом сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Постояльцы при поддержке волонтера будут изучают жизнь пасеки, наблюдают за работой улья и получением мёда.

«Ведь жизнь пчелиной семьи — не до конца разгаданная тайна», — резюмировала карельский министр.

Ранее сообщалось, что в психоневрологическом интернате «Черёмушки» прошел турнир по армрестлингу.