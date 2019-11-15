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Новости. Политика
13:25, 15 Ноября 2019
фото: ©Сергей Юдин

Эксперимент "Умного голосования" дал оппозиции новый инструмент борьбы, считает политолог из Карелии

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Политолог Олег Реут разобрал эффект и результат «Умного голосования» на последних российских выборах.

На прошедших в Единый день голосования-2019 выборах в ряде российских регионов применялась так называемая стратегия "Умного голосования". Она не была актуализирована на муниципальных выборах в Карелии, однако, за неделю до дня голосования вполне серьёзно рассматривалась разными штабами кандидатов в качестве политтехнологического приёма, который мог бы повлиять на общий электоральный результат. После подведения итогов выборов имеет смысл хотя бы кратко проанализировать "плюсы" и "минусы" данного типа мобилизации.

"Системный же эффект эксперимента заключается в том, что он дал оппозиции инструмент борьбы с административными кандидатами в мажоритарных округах и стал своего рода репетицией, особенно актуальной в контексте обсуждаемого сценария дальнейшего увеличения доли одномандатников на предстоящих выборах в Государственную думу, – считает Олег Реут. – В сентябре 2019 года и новизна этого типа тактического голосования для избирателя, и отсутствие существенного повода для серьёзного экономического протеста не позволили выполнить задачу-максимум – перераспределить властное большинство. Однако в целом у избирателей и у властей сложилось впечатление, что «эта палка стрелять может». Особенно опасным такое поведение становится, если возникает кумулятивный эффект роста всплеска обоих типов протестного голосование – экономического и демократического. В новом выборном цикле возможностей дополнительно протестировать "Умное голосование" будет предостаточно".

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Комментарии

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Захар//чук
2019-11-15 14:11:14
Умное голосование это хорошо , хоть какой то приток новых людей в депутаты . Надо и в Карелии его провести , думаю . большинства нынешних депутатов больше никогда не увидим.
Писарев
2019-11-15 13:52:08
Зачем лезть во власть. В буржуазную власть, через систему буржуазных выборов. А это то же самое, что на катране играть на деньги в карты с шулерами по их же правилам.
zanoza
2019-11-15 13:39:02
"Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами… не участвующими в голосовании" (Джордж Натан).
Надо ходить избирателям на выборы, не делать подарки манипуляторам выборных компаний, и ВСЁ! :)
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