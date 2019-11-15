Эксперимент "Умного голосования" дал оппозиции новый инструмент борьбы, считает политолог из Карелии

Политолог Олег Реут разобрал эффект и результат «Умного голосования» на последних российских выборах.

На прошедших в Единый день голосования-2019 выборах в ряде российских регионов применялась так называемая стратегия "Умного голосования". Она не была актуализирована на муниципальных выборах в Карелии, однако, за неделю до дня голосования вполне серьёзно рассматривалась разными штабами кандидатов в качестве политтехнологического приёма, который мог бы повлиять на общий электоральный результат. После подведения итогов выборов имеет смысл хотя бы кратко проанализировать "плюсы" и "минусы" данного типа мобилизации.

"Системный же эффект эксперимента заключается в том, что он дал оппозиции инструмент борьбы с административными кандидатами в мажоритарных округах и стал своего рода репетицией, особенно актуальной в контексте обсуждаемого сценария дальнейшего увеличения доли одномандатников на предстоящих выборах в Государственную думу, – считает Олег Реут. – В сентябре 2019 года и новизна этого типа тактического голосования для избирателя, и отсутствие существенного повода для серьёзного экономического протеста не позволили выполнить задачу-максимум – перераспределить властное большинство. Однако в целом у избирателей и у властей сложилось впечатление, что «эта палка стрелять может». Особенно опасным такое поведение становится, если возникает кумулятивный эффект роста всплеска обоих типов протестного голосование – экономического и демократического. В новом выборном цикле возможностей дополнительно протестировать "Умное голосование" будет предостаточно".

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