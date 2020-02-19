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Эксперименты на белых крысах провели в Карелии, придумывая "таблетку от старости"

Новости. Общество
08:20, 20 Февраля 2020
фото: pixabay.com
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Ученые ПетрГУ исследовали 3 тысячи белых крыс, чтобы приблизить создание "таблетки от старости".

Как сообщили в ПетрГУ, ученые провели серию экспериментов на белых крысах и доказали, что "белые ночи" и световое "загрязнение" приводят к ускоренному старению. На основе экспериментального исследования они разработали практические рекомендации для жителей северных регионов по профилактике ускоренного старения.

В лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких биомедицинских технологий изучение проводилось на различных возрастных группах лабораторных животных. Всего в исследовании было задействовано более 3000 животных.

Анализ изучаемых параметров показал, что скорость старения крыс в условиях нарушенного фотопериодизма гораздо выше, чем у их сородичей в обычных нормальных условиях освещения. Укорачивается фаза стабильного и прогрессивного роста, снижается средняя и максимальная продолжительность жизни, быстрее наступает старение репродуктивной системы. Происходит более раннее развитие возрастной патологии или более частое возникновение инфекционных заболеваний. Причем нарушения хроноритмов отражалось и на родившимся потомстве, если беременные самки находились в световом "загрязнении": при постоянном свете или в условиях "белых ночей". 

В результате исследования учёным удалось в доклинических исследованиях показать, что при световом десинхронозе продолжительность жизни сокращается (данный режим характерен для северных районов РФ и больших освещенных мегаполисов) и ее можно увеличить, соблюдая темновой режим в условиях "субъективной ночи".

Исследования учёных из ПетрГУ были направлены на то, чтобы в будущем стало возможным создать "таблетку от старости", фармакодинамика которой основана на новых принципах геропротекции.

Ученые И.А. Виноградова,  С.В. Горанская, В.Д. Юнаш, Ю.П. Матвеева, О.В. Жукова, Д.В Варганова, А.С. Лесонен разработали рекомендации для жителей Севера по профилактике ускоренного старения.   

В частности, рекомендации касаются специального питания (употреблять в пищу бананы, индейку, курицу, сыр, орехи, семечки и др.), образа жизни (отказываться от кофеина, алкоголя, никотина перед сном). Для жителей Севера необходимо достаточное количество света днем и полная темнота ночью: плотные шторы на окнах, повязки на глаза для сна, выключенный телевизор, компьютер, ночник. Ученые рекомендуют северянам ложиться до полуночи и спать ночью не менее 7 часов. Стараться не допускать коротких отпускных поездок на юг (менее 10 дней), детям до 3 лет не рекомендуется выезжать далее средней полосы России. Уроков или занятий физической культурой должно быть не менее четырех в неделю.

Жителям Севера не рекомендуется находиться на солнце с 11:00 до 15:00 часов; необходимо помнить "правило тени": "Если тень короткая, прячьтесь от солнца!". Нужно носить солнцезащитную одежду (широкополая шляпа; солнечные очки; одежда, закрывающая поверхность тела); использовать солнцезащитный крем (фактор защиты 15+ на открытые участки кожи).

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