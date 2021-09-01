Эксперт дал совет, как обезопасить себя при переходе дороги

Как обезопасить себя при переходе дороги в оживленном месте, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

В сентябре на улицах российских городов становится больше и пешеходов, и машин: закончился сезон летних отпусков, школьники и студенты приступили к занятиям. В этих условиях всем нужно быть внимательнее, уверен автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Он напомнил, что пешеходы во время перехода дороги — наиболее уязвимые участники дорожного движения. Их защищает закон, но если водителя накажут после ДТП, то пешеходу легче от этого не станет, отметил эксперт.

«Не нужно полагать, что если ты прав, то все это знают. Людям свойственно ошибаться, и водителям в том числе. Они могут зазеваться, засмотреться, отвлечься или устать в конце концов. Да, водитель будет неправ, но пешеходу от этого не будет легче, поэтому всегда нужно контролировать ситуацию», — сказал Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.

Контролировать ситуацию при переходе дороги можно, например, с помощью зрительного контакта с водителем приближающейся машины, советует автоэксперт.

«Смотреть в глаза водителю во время перехода — это один из способов себя обезопасить. Это не стопроцентная гарантия, что пропустят и все будет безопасно, но один из вариантов. Если вы видите, что водитель на вас смотрит и заметил вас, то можно спокойно переходить дорогу. Если водитель смотрит в другую сторону и продолжает ехать, то тут и искать взгляд водителя бессмысленно», — продолжил Вячеслав Субботин.

Нужно контролировать поведение и других участников движения, добавил эксперт.

«Нужно посмотреть не только на водителя ближайшего автомобиля, но и на поведение других автомобилистов, которые едут за ним и рядом. Вы могли увидеть, что вас пропускает большой автомобиль, но за ним может нестись еще один, меньшего размера. Нужно убедиться, что маленький автомобиль не прячется за грузовиком. Если и тот, и другой остановились, то можно смело идти», — заключил Вячеслав Субботин.