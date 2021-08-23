Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к осенне-зимнему сезону

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, на что нужно в первую очередь обратить внимание при подготовке автомобиля к будущим холодам.

До первых заморозков еще далеко, но уже сейчас водителям следует примерно прикинуть объем работ и расходов по подготовке машины к осенне-зимнему сезону, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Во-первых, нужно озаботиться сменой шин. Если они есть, это хорошо, а если они уже изношены или если машина новая и их нет, нужно помнить о том, что скоро менять шины. Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре», — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Также, по его словам, нужно самое пристальное внимание обратить на аккумулятор.

«Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее, и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей. Надо озаботиться заменой аккумулятора, лучше это сделать превентивно, а не ждать до последнего момента», — посоветовал Максим Кадаков.

Желательно также поменять щетки стеклоочистителя, особенно если вы их давно не меняли, продолжил автоэксперт.

«Летом это не так критично, а когда дело идет к зиме, щетки работают практически каждый день — то дождь, то снег, то снег с дождем. Старые щетки плохо чистят, это ухудшает обзор. Особенно тяжело ездить в темное время, а оно скоро будет фактически половину активного дня: утром темно, ранним вечером темно. Не надо покупать совсем дешевые, они плохо работают изначально, но и не надо стремиться покупать специальные очень дорогие щетки. Все щетки среднего ценового диапазона за 1,5-2 тысячи рублей работают примерно одинаково и прослужат один сезон, в следующем году их все равно придется менять», — сказал главный редактор журнала «За рулем».

Максим Кадаков также рекомендовал лишний раз проверить работоспособность всех световых приборов, а также удостовериться в исправности печки, которой летом водители, как правило, не пользуются.