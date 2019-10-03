Эксперт дала советы, как избежать плохого секса

В общем и целом, как утверждает эксперт, с напастью в виде плохого секса можно вполне справиться очень простыми методами.

Несмотря на то, что подавляющее большинство половозрелых людей вступают в интимную близость, никто из них не застрахован от плохого секса, пишет "Главред".

Зарубежный эксперт рассказала о том, как можно хотя бы немного сгладить разочарование от некачественного интима.

Ключевая ошибка в этом – переоценка способности и желания партнера/партнерши заниматься сексом и наслаждаться им. Это чревато либо проблемами с оргазмами, либо с эрекцией.

Второй ключевой промах – чрезмерное активное навязывание своего видения экспериментов в сексе. Этого делать в любом случае не стоит – агрессивность может попросту спугнуть и поставит крест на интиме.