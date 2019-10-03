Эксперт дала советы, как избежать плохого секса

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В общем и целом, как утверждает эксперт, с напастью в виде плохого секса можно вполне справиться очень простыми методами.
Несмотря на то, что подавляющее большинство половозрелых людей вступают в интимную близость, никто из них не застрахован от плохого секса, пишет "Главред".
Зарубежный эксперт рассказала о том, как можно хотя бы немного сгладить разочарование от некачественного интима.
Ключевая ошибка в этом – переоценка способности и желания партнера/партнерши заниматься сексом и наслаждаться им. Это чревато либо проблемами с оргазмами, либо с эрекцией.
Второй ключевой промах – чрезмерное активное навязывание своего видения экспериментов в сексе. Этого делать в любом случае не стоит – агрессивность может попросту спугнуть и поставит крест на интиме.
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