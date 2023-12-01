Эксперт из Карелии примет участие в Международном кинофестивале

Руководитель продюссерского центра из Петрозаводска выступит на кинофестивале в Архангельске.

В начале зимы, с 7 по 10 декабря, в Архангельске пройдет VII Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN. Масштабное мероприятие объединит представителей киноиндустрии, науки, искусства, НКО, власти и руководителей учреждений культуры и образования, арктических СМИ, туризма и бизнеса.

Диалог между культурой и бизнесом пройдет на кинофестивале в рамках деловой программы: «АРКТИКА БУДУЩЕГО. АРКТИКА 2062». И там в качестве эксперта с темой про взаимодействие бизнеса и регионального кино примет участие руководитель продюсерского центра «Час 23» в Петрозаводске Софья Алексеева.

Участники программы будут дискутировать о судьбе северных территорий, выстроят будущее Севера в различных временных горизонтах, проанализируют проекты, услуги, сервисы для качественного «прорыва» в развитии этих территорий, а также определять роль киноиндустрии, журналистики, культуры в поддержании и развитии «реальной» Арктики (12+).