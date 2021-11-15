Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Эксперт назвал условия, при которых иностранные вакцины могут появиться в России

Новости. Общество
06:20, 19 Ноября 2021
фото: © РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Новости партнеров

Иностранные вакцины от коронавируса в случае допуска их в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине и стоить очень дорого.

Иностранные вакцины от коронавируса в случае допуска их в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить круг тех, кто сможет их себе позволить. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Действительно, есть люди, которые готовы прививаться, но не хотят использовать "Спутник V", а ждут допуска в Россию иностранных вакцин. Но государству нет смысла субсидировать иностранных производителей, которые конкурируют с отечественными. Поэтому зарубежные вакцины в России могут быть доступны только в частной медицине. При этом они и сами недешевые, и нужно еще учитывать сложности с транспортировкой в РФ. Если иностранные вакцины будут допущены, то это затронет только небольшую долю обеспеченных жителей мегаполисов - Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников. С точки зрения популяции их число будет настолько мизерно, что глобальной роли не сыграет", - отметил эксперт.

Исаев также предположил, что когда Всемирная организация здравоохранения и западные страны признают хотя бы "Спутник V", тогда "и наше государство совершит шаги во встречном направлении".

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н". Также на этапе регистрации находится подростковая вакцина от ковида, разработанная Центром им. Гамалеи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

18.11.2021 14:38
Обществоведение
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
Как древние жители Карелии выстраивали взаимоотношения с соседями в эпоху престижной экономики.
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»