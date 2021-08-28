890x80
Реклама
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
Сегодня 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
Сегодня 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
Сегодня 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46

Эксперт назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке

Новости. Общество
21:30, 31 Августа 2021
фото: РИА Новости / Нина Зотина

Новости партнеров

Эксперт сообщила, каким образом можно добиться более выгодных условий ипотечного кредитования.

Существует несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, причем эти способы могут быть эффективны и по-отдельности, и в комплексе, рассказала РИА Новости эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Во-первых, по ее словам, при выборе кредита не стоит доверять банковскому специалисту, а лучше самому изучить все льготные ипотечные программы — как федеральные, так и региональные и рассмотреть возможность получения льготных условий, даже если для этого потребуется время. Во-вторых, лучше выбрать банк, с которым уже сложились «отношения» — есть зарплатный проект, вклады. В этом случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.

Оформление страховки также повод получить более низкий процент. Однако банк нередко предлагает страховку дороже, чем непосредственно страховая компания. «В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем „страховом“ предложении», — рассказала Дайнеко. Четвертый способ — брать ипотеку на максимально возможный срок. Это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика. При досрочном погашении эксперт советует снижать ежемесячный платеж, а не сократить срок кредитования: в этом случае досрочно внесенная сумма уменьшит «тело» кредита.

Снизить размер кредита и соответственно, выплаты по нему, поможет использование материнского капитала. Однако не стоит забывать про возникающие в этом случае обязательства: наделить долями членов семьи. По закону в течение 6 месяцев после погашения кредита необходимо выделить доли недвижимости всем членам семьи, включая детей, которые родились после покупки недвижимости.

Пятый способ актуален для того, кто уже выплачивает кредит — он может ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретённое жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Он также может рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Выгодные условия в этом случае — это снижение процентной ставки не менее чем на 2 процентных пункта, и только в том случае, когда срок кредитования по старому договору еще велик.

Если заемщик оказался в трудной ситуации — потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы — можно потребовать у банка «ипотечных каникул». Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Стоит помнить, что «ипотечные каникулы» предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия — в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье — единственное.

В самой тяжелой ситуации заемщик может обратиться за реструктуризацией. Но в отличие от «ипотечных каникул», у банка есть право отказать. Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными — удлинение срока кредита, отсрочка платежей. В любом случае, это не самый выгодный инструмент и пользоваться им стоит только для разрешения сложных жизненных ситуаций, предупреждает эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

Сегодня 12:10
Обществоведение
Право на отдых
В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой: кто хорошо работал, тот и отдыхал славно.
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
Сегодня 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 4
27.08.2021 11:38
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
Сегодня 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»