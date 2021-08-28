Эксперт назвала девять работающих способов снизить платеж по ипотеке

Эксперт сообщила, каким образом можно добиться более выгодных условий ипотечного кредитования.

Существует несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, причем эти способы могут быть эффективны и по-отдельности, и в комплексе, рассказала РИА Новости эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Во-первых, по ее словам, при выборе кредита не стоит доверять банковскому специалисту, а лучше самому изучить все льготные ипотечные программы — как федеральные, так и региональные и рассмотреть возможность получения льготных условий, даже если для этого потребуется время. Во-вторых, лучше выбрать банк, с которым уже сложились «отношения» — есть зарплатный проект, вклады. В этом случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.

Оформление страховки также повод получить более низкий процент. Однако банк нередко предлагает страховку дороже, чем непосредственно страховая компания. «В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем „страховом“ предложении», — рассказала Дайнеко. Четвертый способ — брать ипотеку на максимально возможный срок. Это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика. При досрочном погашении эксперт советует снижать ежемесячный платеж, а не сократить срок кредитования: в этом случае досрочно внесенная сумма уменьшит «тело» кредита.

Снизить размер кредита и соответственно, выплаты по нему, поможет использование материнского капитала. Однако не стоит забывать про возникающие в этом случае обязательства: наделить долями членов семьи. По закону в течение 6 месяцев после погашения кредита необходимо выделить доли недвижимости всем членам семьи, включая детей, которые родились после покупки недвижимости.

Пятый способ актуален для того, кто уже выплачивает кредит — он может ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретённое жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Он также может рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Выгодные условия в этом случае — это снижение процентной ставки не менее чем на 2 процентных пункта, и только в том случае, когда срок кредитования по старому договору еще велик.

Если заемщик оказался в трудной ситуации — потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы — можно потребовать у банка «ипотечных каникул». Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Стоит помнить, что «ипотечные каникулы» предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия — в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье — единственное.

В самой тяжелой ситуации заемщик может обратиться за реструктуризацией. Но в отличие от «ипотечных каникул», у банка есть право отказать. Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными — удлинение срока кредита, отсрочка платежей. В любом случае, это не самый выгодный инструмент и пользоваться им стоит только для разрешения сложных жизненных ситуаций, предупреждает эксперт.