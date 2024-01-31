Эксперт назвала главное условие для успешного похудения

По словам специалиста, принятие одной идеи делает бессмысленными любые диеты.

Отказ от ограничений в еде является главным условием для успешного похудения, считает эксперт по снижению веса Аманда Блэк. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Блэк заявила, что прежде чем начинать худеть человеку важно понять, что пища необходима его организму для нормальной работы. Ограничения в еде же приводят лишь к появлению нездоровых пищевых привычек. Если принять эту идею, говорит специалистка, то любые диеты теряют смысл. «Скорее всего, вы похудеете, если просто будете нормально есть в объеме, достаточном, чтобы питать тело. Это произойдет, так как вы перестанете попадать в бесконечный цикл чрезмерных ограничений и перееданий», — считает Блэк.

Кроме того, Блэк назвала бессмысленной идею делить еду на «плохую» и «хорошую» и призвала отказаться от установок от представлений о том, что та или иная пища вредна. По ее мнению, проблема тех, кто не может похудеть, не во «вредных» продуктах, а в тяге к перееданию.