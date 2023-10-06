Эксперт назвала неожиданную опасность популярного завтрака

Самую полезную кашу призвали не есть каждый день.

Овсянка является одной из самой полезных каш, из-за обволакивающего действия и хорошего влияния на желудочно-кишечный тракт ее лучше всего есть утром на завтрак, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в овсянке много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также много клетчатки и магния.

Клетчатка понижает уровень холестерина в крови. Овсянка защищает желудочно-кишечный тракт от повреждений, улучшает перистальтику кишечника, — отметила Соломатина.

Несмотря на полезные свойства овсянки, диетолог призвала не есть ее каждый день, так как в этом случае находящаяся в составе каши и выводящая токсины фитиновая кислота может препятствовать всасыванию кальция. Овсянку можно чередовать на завтрак с омлетом или творогом.