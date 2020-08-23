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Эксперт по сиротству из Карелии раскритиковал власть за неумение работать с брошенными детьми

Новости. Общество
13:52, 24 Августа 2020
фото: © личная страница А. Гезалова / ВК
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Общественный деятель Александр Гезалов обратился к власти с заявлением о тяжелом положении, в котором находятся российские дети, оставшиеся без попечения родителей.

Александр Гезалов сообщил в соцсети, что российские сироты содержатся в условиях, которые травмируют их психику, и призвал чиновников обратить внимание на проблемы брошенных детей.

"Я получаю кадры из одной московской больницы, где штабелями в специальных боксах лежат отказные дети. Они лежат поодиночке. К ним никто не подходит, лишь иногда меняют памперсы (очень иногда), которых на них не хватает и дают "сбоку" бутылочку со смесью. Дети лежат одни. Мамочки которые находятся рядом, пытаются как-то помочь детям. Но персонал (иногда с матами) отгоняет их от этих странных "кроваток", - написал общественник, подчеркнув, что сам также является сиротой.

По мнению Гезалова, власть должна прикадывать усилия, чтобы оперативно устраивать брошенных детей в новые семьи. 

"Система не умеет и не хочет по-человечески относится к детям без родителей. Они бесправны. Они ничьи. Собирать средства на памперсы и прочее не имеет смысла. Звать добровольцев, которые, конечно, походят, потискают, но не решат главной проблемы. Важно одно - чтобы дети сразу после отказа оказались в семье. Сразу. Сразу. Навсегда. Насылать туда проверку бесполезно, это страшный системный сбой, который будет стоить жизни этим детям. Их разбросают по другим больницам, рассеют, как просо. Система обращается с ними эксклюзивно, в закрытом режиме. Как хочет.. Я обращаюсь уже к самой власти, Минздраву, Минобру, самому Богу. Давайте уже остановим этот геноцид. Давайте уже сделаем так, чтобы не было отказов, а если он состоялся - немедленно передавать ребёнка в семью. Немедленно. Навсегда", - написал Александр Гезалов.

Ранее Александр Гезалов высказал личное мнение о возвращении смертной казни.

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