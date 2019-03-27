Эксперт: Популярный метод контрацепции лишает оргазма и убивает желание

Вокруг этого метода предохранения от нежелательной беременности на глазок есть много догадок.

По мнению специалиста, прерванный половой акт – один из самых ненадежных способов предохранения от беременности. Также такой способ подразумевает постоянный контроль за своими ощущениями и ощущениями партнера, пишет She.ngs24.

"Это в конечном счете и при определенных обстоятельствах – длительном и регулярном применении данной техники —–может привести к нарушению эрекции у мужчины и оргазмической дисфункции у женщины. И в целом уже к семейно-сексуальной дисгармонии в паре, возможно также развитие невротических реакций", – считает сексолог.

"Некоторые женщины вместо того, чтобы сосредоточиться на своих ощущениях приятных, подключить фантазийный компонент, расслабиться, пытаются отслеживать реакции мужчины, чтобы понять, приближается у него семяизвержение или нет, и занимаются всем, чем не надо: мысли, контроль, подсчет, просчет, но не сосредотачиваются на своих ощущениях и не включаются в сексуальную игру", – считает эксперт.

По мнению сексолога, такой способ предохранения опосредованно может привести к нарушению эрекции у мужчин. Он может стать вторичной причиной в связи с ухудшением отношений в паре и напряженным состоянием партнерши.