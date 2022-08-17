Эксперт посоветовал пациентам с поврежденными из-за ковида легкими не находиться на жаре

Пациентам с повреждениями легких в результате перенесенной коронавирусной инфекции не стоит выходить на улицу в жаркую погоду.

Такое мнение в пятницу ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Им (пациентам с повреждениями легких после перенесенного ковида — прим. ТАСС) лучше [в жару] не выходить на улицу, а сидеть в помещении, где работает кондиционер», — сказал он.

Жара сильнее всего оказывает влияние на течение постковидного синдрома у пациентов с рубцами в легких и нарушенной из-за них подвижностью парного органа, полагает Жемчугов. В целом, жаркая погода может утяжелить протекание постковидного синдрома у таких больных, уточнил он.

Жемчугов также отметил, что жаркая погода отягощает течение ковида у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, избыточной массой тела и тяжелым сахарным диабетом. «Людям, которые больны тяжелыми хроническими болезнями, сейчас тяжело. <…> [Жара] отягощает течение [COVID-19] именно при наличии отягчающих обстоятельств. [Это] болезни сердечно-сосудистой системы, в первую очередь сердечная или легочная недостаточность. <…> Или, например, у человека большой вес, тяжелый сахарный диабет. <…> Жара и так тяжело переносится, человеку непросто, а если на этом фоне вирус, то, я думаю, что это сильно ухудшит <…> прогноз по исходу [инфекции]», — сказал он, добавив, что жаркая погода не влияет на течение коронавирусной инфекции у пациентов без таких патологий.