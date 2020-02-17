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Эксперт рассказал, как мошенники добывают номера телефонов

Новости. Общество
20:40, 17 Февраля 2020
фото: © madagas / pixabay
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Получить незаметно персональные данные россиян, в частности их контактную информацию, злоумышленники могут несколькими способами, пишут РИА Новости.

В понедельник газета "Известия" сообщила о якобы новом способе кражи персональных данных пользователей. Так, с конца прошлого года у маркетологов, в основном риелторских компаний, все чаще использовалась технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После этого пользователям начинали звонить с предложениями о покупке.

Как рассказал РИА Новости директор РИЦ "СэйфНэт" НТИ, руководитель проекта ОСР АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Денис Кувиков персональные данные россиян злоумышленники могут узнать несколькими способами, в том числе через социальный фишинг или специальные сервисы с анализом цифровых идентификаторов.

Один из них — кликджекинг (обманная технология, основанная на размещении вызывающих какие-то действия невидимых элементов на сайте поверх видимых активных (кнопки, воспроизведение видео и так далее). "В результате пользователь, сам того не зная, совершает что-то, что не входило в его планы. Как это работает? Вы заходите на сайт, водите по нему курсором. А за вашим курсором незаметно летает невидимая ссылка авторизации в социальной сети. Рано или поздно вы щелкаете по ней (чтобы полистать сайт или закрыть страницу) и невидимая ссылка авторизует вас в соцсети", — указал Кувиков.

"Получив данные социального профиля, система подставляет к ним номер телефона и адрес электронной почты из API социальной сети или внешней базы данных. В настоящее время кликджекинг — запрещенная технология. Сайты, на которых она используется, автоматически блокируются поисковиками или понижаются в рейтинге", — отметил эксперт.

Еще один способ — соцфишинг. Это технология, которая развила кликджекинг на несколько ином уровне. "Соцфишинг работает в качестве формы обратной связи или чата на сайте. Вы заходите на интернет-сайт и на нем появляется чат. Чат перекидывает (редиректит) вас на страницу начала диалога в социальной сети. Затем специальный бот фиксирует ваш заход в чат и опознает вас по идентификационному номеру соцсети. После этого система, как и в кликджекинге, находит ваш номер телефона или email для связи", — рассказал он.

Помимо этого, популярностью у злоумышленников пользуются сервисы, созданные на основе анализа цифровых идентификаторов. Они используют сведения из файлов cookie в браузере пользователя.

"Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Они применяются для аутентификации пользователя, хранения его персональных данных, отслеживания сеанса и сбора статистики. Особенностью их является также то, что перехватить их не представляет никакого труда. Соответственно и технология идентификации работает примерно следующим образом: интернет-сайт перехватывает сookie-файлы посетителя, а затем пробует авторизоваться по ним в социальных сетях или на сервисах электронной почты. Если авторизация возможна, то у нас в руках оказываются контакты посетителя", — цитируют РИА Новости эксперта.

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