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Эксперт рассказал, как найти потерянные фото на телефоне

Новости. Общество
21:30, 12 Января 2021
фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В большинстве случаев восстановить удаленную фотографию с телефона не представляет большого труда, сложнее сделать это так, чтобы её больше никто и никогда не нашел.

Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

"В наше время довольно сложно что-то потерять навсегда, особенно если это цифровой объект, например, фотография", — уточняет эксперт.

Эксперт перечислил несколько основных способов восстановления удаленной фотографии.

Фотографии хранятся в разделе "Галерея", которым, как правило, пользуются все, кто использует телефон для производства фотографий. У этого приложения есть своя корзина, в которой почти два месяца хранятся все удаленные пользователем фотографии — достать их оттуда можно при помощи современного школьника младших классов, если хорошо попросить, считает он.

Второй способ связан с Интернетом. Очень многие подключают свои телефоны к учетным записям (или аккаунтам) сетевых служб, причем бабушки и дедушки, которые фотографируют своих внуков, могут даже не подозревать о наличии такого подключения. В сетевых хранилищах этих учетных записей провайдеры "заботливо берегут" самую разную информацию, на которую получают права от пользователей, имеется и отдельное приложение для хранения фотографий.

Можно менять телефоны, подключая их к одной сетевой учетной записи, и тогда все фотографии с любых устройств будут храниться в одном месте. "Удаляя фотографию с телефона необходимо дополнительно позаботиться о том, чтобы удалить её из сетевого хранилища, что уже доступно не всем, но и там есть своя корзина для удаленных объектов, где тоже можно поискать и найти", — отметил Назаренко.

Способ третий потребует некоторых навыков. Современный телефон по своей организации больше похож на компьютер. На любом компьютере может возникнуть задача восстановления утерянной информации, методов решения этой задачи уже разработано великое множество, специальные программы есть и для телефонов.

Также возможно, что утерянные фотографии хранились на внешней карте (обычно это SD-карта), то есть во внешней памяти телефона. Эту карту надо вытащить из телефона и при помощи специального адаптера подключить к компьютеру.

Пользуясь правами разработчика, можно подключить внутреннюю память телефона к компьютеру правильным образом, настроить это подключение и провести поиск содержимого — этот способ требует достаточного количества специальных знаний.

"Если вы совершенно не хотите, чтобы кто-то увидел те фотографии, которые вы делаете на свой телефон, тогда пользуйтесь им только как фотоаппаратом, не используйте его как телефон: не устанавливайте на него номер, чтобы звонить, не подключайтесь к интернету, чтобы общаться. Во всех остальных случаях есть способы восстановления, и чем активнее вы интегрируете свой телефон в интернет-сервисы, тем проще найти даже то, о чём давно забыли", — подытожил эксперт.

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