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Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Новости. Общество
19:40, 17 Июля 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Специалист сообщил россиянам, что нужно сделать, чтобы поправить свое финансовое положение.

Россиянам, которые хотят улучшить свое финансовое положение и не жить в долг, нужно стараться планировать и оптимизировать расходы, пользоваться приложением для их контроля, а также направлять небольшую часть дохода на формирование подушки безопасности, рассказал РИА Новости основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

«Двадцати пяти процентам россиян не хватает зарплаты на основные нужды, а значит, каждый четвертый регулярно сталкивается с необходимостью брать деньги в долг или оформлять кредиты с грабительскими процентами, чтобы покрыть свои базовые потребности. В следующем месяце вновь возникают непредвиденные расходы, и постоянная нехватка денег начинает напоминать бег в колесе. Чтобы выйти из вечной гонки и почувствовать себя наконец в финансовой безопасности, важно помнить о правилах финансового поведения», — сказал эксперт.

Он отметил, что любому человеку вне зависимости от дохода нужна финансовая подушка безопасности. «На формирование финансового резерва стоит направлять не менее 10% ежемесячного дохода, однако, для большей уверенности этот процент лучше на регулярной основе увеличивать. Имея запас в три-шесть месячных расходов, внезапно понадобившиеся траты на лечение или ремонт техники не выбьют вас из колеи и до следующей зарплаты ваш бюджет продержится абсолютно спокойно», — указал Гужиков.

Эксперт также советует оптимизировать и планировать расходы. «У каждого из нас есть обязательные ежемесячные платежи: оплата ЖКХ, детского образования, платежи по кредитам и ипотеке, регулярные траты на благотворительность. Часто время их оплаты не очень удобно, постарайтесь запланировать их так, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты. Так на них всегда будут выделены средства и не будет задержек по оплате и штрафов», — добавил он.

Кроме того, Гужиков рекомендует пользоваться специальными приложениями для контроля своих расходов. «Используйте приложения для учета финансов и, если понимаете, что денег до зарплаты в следующем месяце снова хватит впритык, устанавливайте лимит на ежедневные траты. Четко видя сумму, которую нельзя превысить сегодня, чтобы не брать в долг до зарплаты завтра, вы сможете лучше контролировать свои траты и покупать только необходимое», — заключил эксперт.

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Комментарии

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наташка
2021-07-17 20:03:02
Надо постоянно ныть :)
Гость
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