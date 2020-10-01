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Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за вами

Новости. Общество
22:00, 01 Октября 2020
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Посещая веб-сайты в интернете, все чаще можно встретить уведомление об использовании файлов cookie: с их помощью технические разработчики собирают о вас информацию во время посещения сайта.

Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. 

"Благодаря согласию пользователя на использование cookie разработчикам становится доступна различная статистика, например, сколько времени человек провел на сайте, какой товар или текст на сайте привлёк его внимание, по каким гиперссылкам он попал на сайт, сделал ли покупки", — объяснил эксперт.

Вся эта информация необходима разработчикам для определения эффективности работы сайта, а затем его улучшения и монетизации. То есть, сайты, использующие файлы cookie, ориентированы на результат, а отслеживание статистики позволяет соотносить KPI с целями интернет-проекта или бизнеса, добавил он.

"Если вы не хотите, чтобы сайты таким образом собирали о вас информацию, можно заблокировать их в браузере на стационарном компьютере или ноутбуке. При этом пользователям браузеров на мобильных устройствах эта функция недоступна", — заключил Тимофеев.

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